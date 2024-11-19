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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至7.87元，預估目標價為186.5元

鉅亨網新聞中心 2024-11-19 08:10


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對美利達(9914-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.39元下修至7.87元，其中最高估值9.13元，最低估值7.09元，預估目標價為186.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值9.13(9.66)12.8313.68
最低值7.09(7.23)7.269.92
平均值8.03(8.23)10.1411.4
中位數7.87(8.39)10.2911.46

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值32,850,00038,976,00038,090,000
最低值29,429,02029,134,00030,873,000
平均值30,944,89033,641,75033,961,810
中位數30,756,00033,893,80033,189,430

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.6611.3415.5513.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		27,261,11737,003,08229,391,18327,072,342

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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