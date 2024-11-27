鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估上修至7元，預估目標價為182.5元
鉅亨網新聞中心 2024-11-27 12:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對巨大(9921-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.91元上修至7元，其中最高估值8.65元，最低估值6.19元，預估目標價為182.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|8.65(8.65)
|10.43
|11.45
|最低值
|6.19(6.19)
|6.94
|8.17
|平均值
|7.05(7.05)
|8.96
|10.21
|中位數
|7(6.91)
|9.29
|10.48
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|75,544,430
|80,750,000
|86,368,000
|最低值
|72,555,100
|69,445,090
|74,341,080
|平均值
|73,851,600
|76,463,320
|80,988,190
|中位數
|73,750,000
|76,907,130
|80,393,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|8.68
|15.51
|15.81
|13.19
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|76,953,546
|92,043,675
|81,839,870
|70,010,849
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9921/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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