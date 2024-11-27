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鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估上修至7元，預估目標價為182.5元

鉅亨網新聞中心 2024-11-27 12:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對巨大(9921-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.91元上修至7元，其中最高估值8.65元，最低估值6.19元，預估目標價為182.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值8.65(8.65)10.4311.45
最低值6.19(6.19)6.948.17
平均值7.05(7.05)8.9610.21
中位數7(6.91)9.2910.48

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值75,544,43080,750,00086,368,000
最低值72,555,10069,445,09074,341,080
平均值73,851,60076,463,32080,988,190
中位數73,750,00076,907,13080,393,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS8.6815.5115.8113.19
營業收入
(單位：新台幣千元)		76,953,54692,043,67581,839,87070,010,849

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9921/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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