〈桂盟法說〉Q3毛利率創8季以來新高 1-9月EPS 5.83元超越巨大

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-21 16:43

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全球最大金屬鏈條廠桂盟 (5306-TW) 今 (21) 日出席法說會，桂盟第三季營收 13.66 億元，毛利率飆升到 47.57%，爲 8 季以來新高，單季稅後純益爲 3.2 億元，每股純益達 2.54 元，前三季稅後純益 7.34 億元，年增 17.68%，每股純益 5.83 元，法人估第四季因修補市場需求轉淡，營收將比不上第三季。

同時，桂盟目前的總體產能利用率維持在 70% 之上。前三季自行車鏈條業務比重占比達 72%。

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桂盟 2024 年第三季營收營收 13.66 億元，毛利率飆升到 47.57%，季增 6.85 個百分點，年增 11.61 個百分點，爲 8 季以來新高，單季稅後純益爲 3.2 億元，年增 1.01 倍，季增 22.26%，每股純益達 2.54 元。

桂盟指出，2024 年第三季毛利率的走高，主要原因來自於修補市場的鏈條需求走高，同時，高階自行的鏈條出貨量也較多。