鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)EPS預估下修至51.93元，預估目標價為2185元
鉅亨網新聞中心 2024-11-27 14:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對祥碩(5269-TW)做出2024年EPS預估：中位數由53.07元下修至51.93元，其中最高估值57.9元，最低估值47.54元，預估目標價為2185元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|57.9(57.9)
|75.11
|103.64
|最低值
|47.54(48.76)
|61.23
|89.31
|平均值
|52.09(52.75)
|69.27
|95.69
|中位數
|51.93(53.07)
|71.32
|94.13
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|8,540,000
|10,358,920
|15,009,710
|最低值
|7,899,620
|9,391,910
|13,222,640
|平均值
|8,193,920
|9,967,840
|13,894,120
|中位數
|8,178,940
|10,006,000
|13,450,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|32.19
|37.86
|46.23
|44.16
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,401,267
|5,248,329
|6,009,012
|6,987,470
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5269/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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