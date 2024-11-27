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鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)EPS預估下修至51.93元，預估目標價為2185元

鉅亨網新聞中心 2024-11-27 14:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對祥碩(5269-TW)做出2024年EPS預估：中位數由53.07元下修至51.93元，其中最高估值57.9元，最低估值47.54元，預估目標價為2185元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值57.9(57.9)75.11103.64
最低值47.54(48.76)61.2389.31
平均值52.09(52.75)69.2795.69
中位數51.93(53.07)71.3294.13

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值8,540,00010,358,92015,009,710
最低值7,899,6209,391,91013,222,640
平均值8,193,9209,967,84013,894,120
中位數8,178,94010,006,00013,450,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS32.1937.8646.2344.16
營業收入
(單位：新台幣千元)		6,401,2675,248,3296,009,0126,987,470

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5269/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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