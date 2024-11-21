〈桂盟法說〉2025年營收成長毛利率站穩42% 並強化在越南布局

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-21 16:59

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金屬鏈條廠桂盟 (5306-TW) 今 (21) 日舉行法說會，桂盟看 2025 年歐洲市場的逐漸恢復抵銷中國內銷市場的下滑同時，營收可望再較今年成長，而在汽車用市場部分，也可望有雙位數的營收成長，而在美國川普總統即將就職同時，桂盟也因應客戶端的需求，大力強化在越南的擴產投資，規避中美貿易衝突的再起。

包括巨大 (9921-TW) 及明係 (6804-TW) 等整車廠都在擴大赴越南投資 桂盟主管指出，桂盟每年的資本支出約 3 億元，但目前投資的投資方向則改變往越南有較大投資，桂盟在越南的擴增產能 2025 年少部分開出，在 2026 年開出新產能則較大量的開出。

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桂盟對 2025 年市場展望認為庫存水位趨健康，營收不會出現衰退，法人估 2025 年毛利率也將維持 42% 的水準歐洲市場的逐漸恢復抵銷中國內銷市場的下滑，但中國內銷市場的內容也在改變，其銷售量雖然下滑，但走向高單價的市場需求強大。

同時，在整體 2025 年桂盟的非自行車應用產品上，桂盟認為，機車用產品已是成熟產品，預估銷售持平，汽車應用市場的正時鏈條方面，則隨新車種開發的出貨，預估汽車應用 2025 年營收將有雙位數的成長。