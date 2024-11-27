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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)EPS預估下修至-0.36元，預估目標價為330元

鉅亨網新聞中心 2024-11-27 12:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對聯亞(3081-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.33元下修至-0.36元，其中最高估值-0.08元，最低估值-0.82元，預估目標價為330元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值-0.08(-0.08)8.498.88
最低值-0.82(-0.44)34.95
平均值-0.38(-0.32)5.547.16
中位數-0.36(-0.33)5.47.4

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值1,313,0002,635,0003,571,000
最低值1,288,0001,730,4102,184,000
平均值1,303,9602,309,6003,036,500
中位數1,304,0002,269,0003,195,500

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS-2.313.613.716.5
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,056,0382,380,8851,872,7032,309,089

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3081/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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