鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)EPS預估下修至-0.36元，預估目標價為330元
鉅亨網新聞中心 2024-11-27 12:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對聯亞(3081-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.33元下修至-0.36元，其中最高估值-0.08元，最低估值-0.82元，預估目標價為330元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|-0.08(-0.08)
|8.49
|8.88
|最低值
|-0.82(-0.44)
|3
|4.95
|平均值
|-0.38(-0.32)
|5.54
|7.16
|中位數
|-0.36(-0.33)
|5.4
|7.4
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,313,000
|2,635,000
|3,571,000
|最低值
|1,288,000
|1,730,410
|2,184,000
|平均值
|1,303,960
|2,309,600
|3,036,500
|中位數
|1,304,000
|2,269,000
|3,195,500
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-2.31
|3.61
|3.71
|6.5
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,056,038
|2,380,885
|1,872,703
|2,309,089
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3081/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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