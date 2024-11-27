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鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至124.28元，預估目標價為2720元

鉅亨網新聞中心 2024-11-27 14:10


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2024年EPS預估：中位數由122.21元上修至124.28元，其中最高估值128.23元，最低估值106.2元，預估目標價為2720元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值128.23(128.23)159.83185.75
最低值106.2(106.2)122.01150.33
平均值121.29(120.51)141.8167.79
中位數124.28(122.21)144.77170.66

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值363,255,000537,680,560659,023,450
最低值341,647,000397,721,220430,387,160
平均值352,125,120461,755,030562,416,930
中位數352,630,000454,734,330566,333,240

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS68.8881.0749.4649.25
營業收入
(單位：新台幣千元)		241,900,989292,876,040192,625,942186,927,647

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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