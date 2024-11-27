鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至124.28元，預估目標價為2720元
鉅亨網新聞中心 2024-11-27 14:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2024年EPS預估：中位數由122.21元上修至124.28元，其中最高估值128.23元，最低估值106.2元，預估目標價為2720元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|128.23(128.23)
|159.83
|185.75
|最低值
|106.2(106.2)
|122.01
|150.33
|平均值
|121.29(120.51)
|141.8
|167.79
|中位數
|124.28(122.21)
|144.77
|170.66
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|363,255,000
|537,680,560
|659,023,450
|最低值
|341,647,000
|397,721,220
|430,387,160
|平均值
|352,125,120
|461,755,030
|562,416,930
|中位數
|352,630,000
|454,734,330
|566,333,240
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|68.88
|81.07
|49.46
|49.25
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|241,900,989
|292,876,040
|192,625,942
|186,927,647
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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