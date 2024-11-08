台灣金聯董座才接3天就閃電請辭 呂政璋辭呈曝原因

鉅亨網記者陳于晴 2024-11-08 19:02

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台灣金聯高層人事風波不斷，6 日甫召開臨時董事會推舉呂政璋擔任董事長，在爭議中走馬上任，豈料才短短三天，台灣金聯今 (8) 日下午緊急宣布，呂政璋因個人生涯規劃因素，自行請辭董事長職務，自即日起生效。

呂政璋的辭呈以「台灣政治遠比國際商業還複雜」為題，首先感謝行政團隊的邀請，讓他這個多年在外打拚的正港台灣囝仔願意放棄海外已上軌道的事業，返台為國家服務。對於近日紛擾行政團隊，實感抱歉。

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呂政璋提及北港萬有紙廠土地，造成政治對立，非他個人所願意，在就職了解後，相信他的能力，一定能為公司創造更好的收益，為國家爭取最大利益。

但無奈的是，又牽扯與他個人無關的父弟事業，而影響台灣金聯的企業形象，人、事、時、地、物等糾葛，讓離開台灣近十年的他，不得不感嘆台灣政治遠比國際商業複雜。因此，經過深思熟慮之後，向台灣金聯同仁和新政府行政團隊致上最深謝意。今日之後，將努力深耕台灣，持續為台灣行銷，一起壯大台灣。