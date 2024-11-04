施俊吉將卸任台灣金聯董座 憂國家土地被賤賣

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-04 13:03

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財金部會旗下事業又傳出人事地震！財政部持股公股轉投資的台灣金聯公司，現任董事長施俊吉無預警遭撤換，將由時任雲林縣農業處長呂政璋接任，並於本周三 (11/6) 臨時董事會後舉行交接儀式，施俊吉今 (4) 日召開記者會表示，懷疑與雲林北港工業區原萬有紙廠土地利益衝突有關，近一年辦理標售處分時，多方勢力不斷干擾導致流標，擔憂國家土地被賤賣。

施俊吉指出，財政部主管公股的阮清華次長 10/28 致電給他，指出 10/25 已發出公文，合庫將改派法人代表 (施俊吉)，意即台灣金聯將會改派董事長，施俊吉表示，自己任期還有 2 年，不明白為何提前被拔，追問其原因，阮清華並未正面答覆，他直言，與新任董座呂政璋並不熟識，無法評論其作風或表達期許。

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施俊吉說明，原萬有紙廠債權錯綜複雜，台灣金聯自 2005 年購入部分債權後，陸續購入其他債權，使擔保品得以共同拍賣，以此取得物權。其後陸續整合購入夾雜於廠區內之他人土地，方使產權完整。廠區荒廢 10 餘年早已成為地方毒瘤，為改善環境，台灣金聯花費鉅資運離債務人遺留之 1.5 萬噸塑料廢紙渣、拆除 66 棟頹敗的廠房及 78 公尺高的巨大煙囪，本案歷經 18 年鍥而不捨的努力使廠區重生，可再供開發利用。

該案於 2023 年 10 月 17 日第一次公開標售，公告底價 33.8 億元，估價由台灣金聯及外部估價師分別辦理，剔除最高及最低估值，採中間 2 個估值平均，底價金額合理，標售資訊並刊登於全國性報紙。但標售期間適逢大選，時任立委的蘇治芬女士 (現任民進黨中常委) 為選舉造勢集結民眾召開「協調會」，發表本案甲種工業區開發恐造成環境汙染的言論，當眾要求變更為乙種工業區前停止標售，當時雖有多組產業界客戶具投標意願，但因選民不理性反應引起媒體報導，加上地方勢力不斷干擾，原擬投標之企業退卻，最終未投標。

台灣金聯再於今年 7 月 12 日調整標售策略，辦理第二次公開標售，改採工業、住宅區土地可合併或分別投標方式，提供更彈性的投標選擇。最終雖有 1 組投標人，但其投標出價 13.08 億元，金額嚴重偏離市場行情 (每坪僅 2.88 萬)，甚至低於本案成本，而流標。

施俊吉指出，本案標售雖未順利脫標，但台灣金聯仍持續採多元管道持續向產業界行銷，但從環境清理期間迄今，地方勢力及不理性居民即不斷阻撓，使原擬進駐的業者心生疑慮與畏懼。

施俊吉強調，台灣金聯是國家的公司，資產處分獲利繳庫，為保護國家物業價值，絕不容許有心人士利用各種手段企圖壓低售價從中牟取私利，未來仍將適時釋出本工業區土地，供產業生產使用。

施俊吉即將卸任，今天也公布他自 2020 年 5 月 20 日接掌台灣金聯以來，在固守本業之際，同時拓展經營新商機，期間雖逢疫情干擾，加上房地合一稅制、平均地權條例等政策修法實施，以致不動產經營環境明顯艱困，但 2020 年至 2024 年第三季，公司資產總額增加 47.86 億元 (成長 23.34%)，股東權益增加 10.92 億元 (成長 7.26%)；稅前盈餘合計 58.64 億元，占實收資本額 105.72 億元之 55.47%；每股純益逐年成長，從 0.90 上升至 0.99 元，為股東創造穩定且高報酬之股利。

施俊吉進一步表示，儘管近五年來經營環境日益嚴峻，但台灣金聯獲利績效逆勢成長，每年預算達成率皆超過 100% 以上。合計直接上繳之地方稅及國稅計 17.56 億元，平均每年 3.51 億元直接入國庫；發放股東股利合計 36.05 億元，由於台灣金聯之股東 8 成以上為泛公股行庫，這些股利分配既挹注股東銀行之收益，也間接再對國庫做出貢獻。