「川金會」再現？路透：川普團隊正在討論與金正恩舉行直接會談

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-27 14:00

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兩名知情人士透露，美國候任總統川普的團隊正在討論尋求與北韓領導人金正恩「舉行直接會談」，降低武裝衝突的風險。

據《路透》周二（26 日）報導，消息人士表示，川普團隊中的一些人現在認為，最有可能讓美國與北韓關係破冰的方法，是讓川普和金正恩直接對話。

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消息人士稱，有關討論仍有變數，川普尚未做出最終決定。知情人士說，川普的初步目標是「重新建立基本接觸」，但政策目標或具體時間表尚未確定。

川普在第一任期已同金正恩建立關係，兩人曾經互相指責，但川普後來以「美好」形容金正恩寫給他的信。

川普在競選期間曾暗示將採取與金正恩直接接觸的政策，他也以自己與金正恩的私交自豪。

川普是首位踏上北韓領土的美國在任總統，在川普第一個任期內曾分別在新加坡、河內和兩韓邊境與金正恩進行了面對面會晤。然而，這些會談未能在朝鮮半島無核化問題上取得具體成果。