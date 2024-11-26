〈能源盤後〉以色列、真主黨可望停火 安全溢價下降 感恩節周波動大 油價跌約3%

鉅亨網編譯許家華 2024-11-26 06:18

‌



原油期貨周一 (25 日) 收低，由於以色列和黎巴嫩真主黨之間可能達成停火協議，導致油價的「安全溢價」縮減，全球基準的 Brent 原油價格下跌近 3%。

同時，近年來大宗商品的價格在感恩節期間呈下降趨勢，促使分析師警告未來將出現「重大」波動。

‌



能源商品價格

1 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 2.30 美元或 3.2%，收每桶 68.94 美元。根據道瓊市場數據，近月 WTI 原油價格上周上漲 6.4%。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.16 美元或 2.9%，收每桶 73.01 美元，上周上漲 5.8%。

12 月交割汽油期貨價格下跌 3%，收每加侖 2 美元。

12 月交割熱燃油期貨價格下跌 1.7%，收每加侖 2.24 美元。

12 月交割天然氣價格大漲 7.7%，收每百萬 Btu 3.37 美元，該期貨周二收盤到期。

市場驅動力

戰略能源與經濟研究公司總裁 Michael Lynch 表示，周一油價下跌與「中東戰爭相關的安全溢價下降」相關，有關黎巴嫩停火的猜測「加上伊朗方面的克制，意味著供應 (刻意或非刻意) 中斷的可能性大大降低。」

《美聯社》報導稱，引述以色列駐華盛頓大使 Mike Herzog 的評論，以色列和真主黨武裝分子之間可能數日內就會達成停火協議。

Lynch 表示，本周末假期面臨的威脅是「黎巴嫩可能停戰，這將是利空，因此我預計周三收盤前，油價至少會出現溫和的拋售，可能會下跌 2 至 4 美元。」本周四美國市場因感恩節休市。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，感恩節假期周是「近年來油價遭大幅拋售的時期之一，而其中原因眾多，無論是新冠病毒，還是拜登動用 SPR(戰略石油儲備)，或市場只是為了崩潰而崩潰，總之，觀古鑑今，我們必須保持警惕。」

Flynn 表示，雖然地緣政治風險和供應動態有利於油價上漲，但 OPEC 國家的產量配額合規性，以及候任總統川普的能源議程均令市場擔憂，可能會帶來一些下行風險。

ING 大宗商品策略師 Ewa Manthey 和 Warren Patterson 報告提及，Brent 原油價格近幾周在每桶 70 至 75 美元之間，對需求前景的擔憂將縮限區間頂部，但同時對地緣政治的擔憂則提供了油價地板支撐。

主要石油生產國 OPEC + 預計 12 月 1 日召開會議，Lynch 表示，交易商可能假設，OPEC + 會延續減產措施直至油價恢復，因此無須宣布延續至 12 月之後的減產措施。