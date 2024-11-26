〈能源盤後〉以色列、真主黨可望停火 安全溢價下降 感恩節周波動大 油價跌約3%
鉅亨網編譯許家華 2024-11-26 06:18
原油期貨周一 (25 日) 收低，由於以色列和黎巴嫩真主黨之間可能達成停火協議，導致油價的「安全溢價」縮減，全球基準的 Brent 原油價格下跌近 3%。
同時，近年來大宗商品的價格在感恩節期間呈下降趨勢，促使分析師警告未來將出現「重大」波動。
能源商品價格
市場驅動力
戰略能源與經濟研究公司總裁 Michael Lynch 表示，周一油價下跌與「中東戰爭相關的安全溢價下降」相關，有關黎巴嫩停火的猜測「加上伊朗方面的克制，意味著供應 (刻意或非刻意) 中斷的可能性大大降低。」
《美聯社》報導稱，引述以色列駐華盛頓大使 Mike Herzog 的評論，以色列和真主黨武裝分子之間可能數日內就會達成停火協議。
Lynch 表示，本周末假期面臨的威脅是「黎巴嫩可能停戰，這將是利空，因此我預計周三收盤前，油價至少會出現溫和的拋售，可能會下跌 2 至 4 美元。」本周四美國市場因感恩節休市。
價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，感恩節假期周是「近年來油價遭大幅拋售的時期之一，而其中原因眾多，無論是新冠病毒，還是拜登動用 SPR(戰略石油儲備)，或市場只是為了崩潰而崩潰，總之，觀古鑑今，我們必須保持警惕。」
道瓊市場數據顯示，回顧 WTI 原油和 Brent 原油感恩節周的表現，過去連續三年下跌。「今年可能有所不同，但最好保持警惕，因為歷史上來說，本周會有重大波動。」
Flynn 表示，雖然地緣政治風險和供應動態有利於油價上漲，但 OPEC 國家的產量配額合規性，以及候任總統川普的能源議程均令市場擔憂，可能會帶來一些下行風險。
ING 大宗商品策略師 Ewa Manthey 和 Warren Patterson 報告提及，Brent 原油價格近幾周在每桶 70 至 75 美元之間，對需求前景的擔憂將縮限區間頂部，但同時對地緣政治的擔憂則提供了油價地板支撐。
主要石油生產國 OPEC + 預計 12 月 1 日召開會議，Lynch 表示，交易商可能假設，OPEC + 會延續減產措施直至油價恢復，因此無須宣布延續至 12 月之後的減產措施。
交易商還應「特別注意沙烏地阿拉伯的任何言論，看該國是否對不配合產量配額的國家越來越不滿。」他說。
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