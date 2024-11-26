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鉅亨速報 - Factset 最新調查：元太(8069-TW)EPS預估上修至7.11元，預估目標價為352.5元

鉅亨網新聞中心 2024-11-26 16:10


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對元太(8069-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.06元上修至7.11元，其中最高估值8.32元，最低估值6.77元，預估目標價為352.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值8.32(7.36)14.3418.67
最低值6.77(6.77)7.678.55
平均值7.18(7.09)11.1714.3
中位數7.11(7.06)11.3314.08

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值33,107,00049,028,00073,577,690
最低值31,400,00037,186,00040,433,000
平均值32,312,42043,319,15055,350,810
中位數32,374,93043,265,50052,357,710

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS6.858.694.533.18
營業收入
(單位：新台幣千元)		27,119,75530,060,50919,650,56415,362,855

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8069/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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