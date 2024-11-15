冰箱、鏡子成智慧管家 元太電子紙智慧鏡Smart Mirror帶來節能、永續家居新體驗

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-15 12:46

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在永豐餘 (1907-TW) 百年展覽的「全循環屋」中，全球電子紙技術領導廠商元太科技 (8069-TW) 展示了以電子紙智慧鏡 Smart Mirror 為代表的電子紙創新應用，讓家電產品與家具結合，兼顧設計美感與資訊顯示，更意味著科技跨足居家聯網、智慧生活市場。

電子紙智慧鏡 Smart Mirror 以元太黑白變色電子紙技術，在 42 吋電子紙看板內展示文字資訊與圖案，並搭配半穿反玻璃的特殊設計，在黑白顏色轉換時達到鏡面反射以及閱讀雲端資訊雙重效果。

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電子紙智慧鏡 Smart Mirror：節能的智慧管家

Smart Mirror 在不更換畫面時，看似一面 42 吋大型鏡子，與室內空間設計融合，動態顯示時，用戶便能發現，藏身在鏡子後的智慧管家。其半穿透玻璃的設計，讓鏡子提供整理儀容功能之餘，也能同步顯示天氣、日曆、待辦事項或購物清單等生活資訊。

E Ink Kaleido™ 3 Outdoor 彩色印刷電子紙看板

節能、陽光可視的顯示解決方案

在永豐餘百年展覽活動中，元太科技 E Ink Kaleido™ 3 Outdoor 彩色印刷電子紙看板做為展現低碳永續產品資訊的動態媒介，它是專為數位戶外廣告 (Digital Out-of-Home, DOOH) 看板應用所設計的彩色電子紙，適用於戶外較大的溫度範圍，具備彩色動態顯示功能，同時兼具海報顯示質感，能為戶外公共訊息看板提供多彩的豐富資訊，且兼顧低碳環保的顯示解決方案。

E Ink Kaleido 3 Outdoor 以彩色印刷式電子紙技術 (Print Color ePaper technology) 為基礎，運用 RGB 色彩顯示原理，讓黑白的電子紙薄膜呈現溫潤的彩色顯示表現，具有 4,096 色，能顯示鮮明彩色圖像資訊與清晰的文字顯示效果，提供舒適不刺眼的彩色數位內容觀看體驗，顯示效果接近於彩色印刷的紙質看板。其操作溫度範圍介於 -15°C 至 65°C 之間，在天寒地凍或氣候炎熱地區，無需加裝昂貴的高耗能加熱或冷卻設備，也能正常運作，減少額外電力消耗。

面對歐洲許多國家因能源危機新設置限制數位看板營運時間的法規，E Ink Kaleido 3 Outdoor 的超低耗電特性，可搭配太陽能板使用再生能源運作，無須從電網獲取電力，將可突破限電法規限制，取代高耗能的數位看板。E Ink Kaleido 3 Outdoor 彩色電子紙用於戶外訊息看板可以快速動態更新資訊，相較於傳統紙質海報輸出看板，使用功能及環保特性亦大幅提升。

在全球朝向低碳永續數位發展的趨勢下，電子紙的超低耗電及無光害特性，是戶外廣告看板的最佳顯示解決方案。元太科技在 E Ink Kaleido 彩色印刷電子紙技術的基礎上，致力開發適合應用於戶外的寬溫彩色電子紙技術，將能滿足客戶在戶外廣告應用中，同時兼具動態顯示、節能環保且無光害污染的期待。

永續應用：滿足全球低碳需求，顯示科技更環保