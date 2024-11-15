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鉅亨速報 - Factset 最新調查：元太(8069-TW)EPS預估下修至7.24元，預估目標價為352.5元

鉅亨網新聞中心 2024-11-15 12:10


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對元太(8069-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.28元下修至7.24元，其中最高估值8.49元，最低估值6.63元，預估目標價為352.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值8.49(8.49)14.3418.67
最低值6.63(6.63)7.5413.17
平均值7.37(7.4)11.1615.08
中位數7.24(7.28)11.3914.13

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值33,317,87049,028,00072,689,140
最低值30,845,00038,589,00049,486,000
平均值32,142,57043,325,30056,937,850
中位數32,153,50043,190,56052,309,430

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS6.858.694.533.18
營業收入
(單位：新台幣千元)		27,119,75530,060,50919,650,56415,362,855

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8069/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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