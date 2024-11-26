全面打詐！不只下架非實名制廣告 金融白皮書提 6 大防詐解方

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-26 12:57

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金融總會整合全體金融服務業之政策建議，今 (26) 日發布 113 年金融建言白皮書，針對政府及業界重視議題，進行深入探討，提出可行作法或施政決策參考。針對防詐議題，白皮書提六大解方，除日前強化網紅廣告的自律規範外，還有數位平台、平台業改善身分認證、非法期貨交易平台封網、不以現金交保險費及檢視境外保單是否合法等等，以保障消費者安全，全面打詐。

身兼銀行公會理事長的兆豐金控、兆豐銀行董事長董瑞斌，於本月號召所有金融業加入金融打詐行列，首先率 8 家公股銀集體下架非實名制社群廣告，以杜絕遭詐騙廣告利用的管道，後續幾大民營金控也紛紛加入，這波打詐 1.0 行動，成效要待 11 月底見真章。

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為了全面防詐打詐，有別於公股銀率先行動的退出非實名制社群媒體廣告，金融建言白皮書更建議，在強化金融機構防詐機制方面，有 6 大具體可行措施：

(一) 以設置數位平台之方式，提供金融機構對政府資訊進行資料串接，例如透過金融聯合徵信中心（JCIC）平台介接公務資料，俾便金融機構即時取得正確資訊、即時阻詐。

(二) 讓相關提供代收代付服務之平台業者，採行更便利之身分認證規格工具進行驗證，將有助於提升網路交易安全性，並提高防制詐騙之效果。

(三) 非法期貨交易平台封網：網路主管機關研議限制偽冒金融機構網站、非法地下期貨業者、未取得金管會許可之國外證券期貨業者之網站存取，避免民眾誤信受害。

(四) 強化投信及基金銷售機構管理網紅廣告行為之自律規範：為確保投信業者對 ETF 商品廣告行銷內容之妥適性，避免相關內容有誤導投資人之疑慮，強化規範業者廣告行銷活動，以保護投資人權益。

(五) 保險費宜要求以銀行轉帳、信用卡等方式直接繳交給保險公司，不以現金方式交付業務員，且收到保單後應進行查證，例如撥打保險公司免付費服務專線、使用壽險公會保單存摺服務等方式。