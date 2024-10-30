配合打造亞洲資產管理中心 央行：11月起國人結匯金額放寬一倍
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-30 18:01
中央銀行今 (30) 日宣布，考量我國經貿及金融情勢、國人財富攀升與投資需求增加，並配合打造台灣成為亞洲資產管理中心政策，調整國人每年累積結匯金額，其中團體、個人由現行 500 萬美元提高至 1000 萬美元，公司、行號由 5000 萬美元提高至 1 億美元，11 月 1 日起實施。
央行表示，現行涉及貿易與資產管理業務相關資金進出已完全自由，且未涉及新台幣兌換上限的外幣資金進出，也完全自由。
央行強調，目前雖有每年累積結匯金額，但超過金額者仍可向央行申請結購 (售)。
央行統計，去年累積結匯金額中，個人部分，平均每人匯入 9.6 萬美元、匯出 13.3 萬美元；公司部分，平均每家匯入 101.6 萬美元、匯出 109.8 萬美元，占累積結匯額度皆不足 5%。
儘管國人使用每年累積結匯額度相當低，但每年累積結匯額度規定是央行為穩定匯率及維持市場秩序必須保有的機制，因此應予以維持。
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