配合打造亞洲資產管理中心 央行：11月起國人結匯金額放寬一倍

中央銀行今 (30) 日宣布，考量我國經貿及金融情勢、國人財富攀升與投資需求增加，並配合打造台灣成為亞洲資產管理中心政策，調整國人每年累積結匯金額，其中團體、個人由現行 500 萬美元提高至 1000 萬美元，公司、行號由 5000 萬美元提高至 1 億美元，11 月 1 日起實施。