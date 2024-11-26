LG電子重組四大事業體 擴大AI與B2B布局

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-26 11:33

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LG 電子 25 日宣布大規模組織改組，將原有四大事業體全數更名冠上「解決方案」，並獨立暖通空調業務成立生態解決方案公司，以推動「未來願景 2030」中長期策略，將於 12 月 1 日生效，高階主管晉升則於 2025 年 1 月 1 日起生效。

LG 將生活家電與空氣解決方案公司更名為「家電解決方案公司」，整合 LG ThinQ 平台業務與機器人部門；家庭娛樂公司改為「媒體娛樂解決方案公司」，整併資訊顯示、IT 與電視業務；車用零組件解決方案公司轉型為「車輛解決方案公司」。

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新設立的生態解決方案公司將接手暖通空調（HVAC）及電動車充電業務，並成為 LG 布局潔淨科技的重要平台。此外，LG 同步成立 B2B 業務能力提升部門，強化海外競爭力，並由首席策略辦公室監督加速 AI 發展。