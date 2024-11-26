工商協進會吳東亮：用Team Taiwan實現經濟日不落國

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-26 10:05

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工商協進會今 (26) 日召開工商早餐會，理事長吳東亮致詞首先恭喜台灣棒球勇奪世界 12 強冠軍，認為這是 Team Taiwan 最強大的實力，相信工商界也會以這種精神凝聚共識，與政府合作，用「台灣尚勇」的實力，實現「經濟日不落國」的願景。

吳東亮表示，今年 6 月率領工商協進會全體理監事到總統府拜會總統賴清得，賴清德當時強調最重要的任務就是拚經濟，7 月行政院成立經濟發展委員會，邀請產官學研等意見領袖擔任顧問，工商協進會也有多位理監事入列，包含吳東亮、潘思亮、利明献，以及李詩欽。

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吳東亮進一步指出，台灣受惠全球貿易回溫，連續 12 個月出口呈現正成長，帶動整體經濟表現優於市場預期，全年經濟成長率應可超過 4%，是近 10 年次高。

展望 2025 年，吳東亮則認為，在美國川普總統上任後，新政府政策的不確定性，將為全球金融市場與經濟發展帶來變數與挑戰。

不過吳東亮強調，台灣有相對樂觀的條件，特別是在全球 AI 需求持續強勁，加上台商回流與國外科技大廠的資金挹注，出口貿易與民間投資仍可穩健成長。