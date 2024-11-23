〈能源盤後〉俄烏戰況升級 供應風險激勵WTI本周漲逾6%

鉅亨網編譯許家華 2024-11-23 06:00

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原油期貨價格周五 (22 日) 收高，美國基準的 WTI 原油本周漲逾 6%，交易商繼續關注俄烏之間不斷升級的緊張局勢。

儘管如此，由於數據顯示歐洲商業活動跌至 10 個月低點，引發市場對歐洲需求恐放緩的擔憂，從而縮限石油漲幅，並使 WTI 和 Brent 特原油價格今年迄今仍下跌。

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能源商品價格

1 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 1.14 美元或 1.6%，收每桶 71.24 美元，根據道瓊市場數據，近月 WTI 原油價格本周上漲 6.4%。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 94 美分或 1.3%，收每桶 75.17 美元，本周上漲 5.8%。

WTI 原油和 Brent 原油價格創下 10 月初以來最大單周漲幅。

12 月交割汽油期貨價格上漲 0.1%，收每加侖 2.06 美元，本周上漲 5.8%。

12 月交割熱燃油期貨價格走勢持平，收每加侖 2.27 美元，本周上漲 4.8%。

12 月交割天然氣價格大跌 6.3%，收每百萬 Btu 3.13 美元，但本周仍上漲 10.8%。

市場驅動力

Sevens Report Research 分析師周五寫道：「地緣政治緊張局勢的復甦是看漲催化劑，但這種影響力不會永久持續。在供應量增加的情況下，經濟趨勢疲軟的現實恐令 WTI 原油期貨價格在未來幾個月內回落至 70 美元以下，甚至低於 60 美元。」

「反之，地緣政治緊張局勢若嚴重加劇，或更糟的是直接影響東歐和俄羅斯的地區石油和天然氣基礎設施，油價可望回升至 80 美元以上。」

原油價格早盤走低，係因歐洲經濟數據不佳。11 月 HCOB 歐元區綜合採購經理人指數 (PMI) 初值下跌至 48.1，不僅低於預期的 50，也觸及 10 個月低點，重新挑起市場對歐元區經濟衰退的擔憂。

盛寶銀行 (Saxo Bank) 大宗商品策略主管 Ole Hansen 認為，服務業和製造業的活動指標讓經濟學家感到失望，但石油交易商關注的是疲軟的製造業數據，這導致周五油價走低。

「因北半球寒流和與俄烏局勢升級，不可量化地緣政治風險期間煉油廠利潤率上升，但總體而言，歐洲製造業 PMI 低迷所凸顯的疲軟需求前景仍是一大關鍵，可抵消煉油廠利潤率的走強。」

前一日烏克蘭聲稱俄軍對其使用可載送核彈的洲際彈道飛彈，令俄烏緊張局勢加劇，促使周四油價上漲。

Velandera Energy Partners 董事總經理 Manny Raj 表示，儘管本周原油價格大漲，但即將召開的 OPEC + 會議卻宛如被忽視的「房間裡的大象」，該組織將再次延續其減產措施。

「我們預期 OPEC 將打壓生產過剩的國家，包括伊拉克、哈薩克、尼日利亞和俄羅斯在內。」OPEC+ 11 月宣布，220 萬桶 / 日的自願減產計畫延續一個月至 12 月底。

針對 12 月 1 日召開的 OPEC 會議，芝商所 OPEC 觀察工具顯示，市場預期產量計畫維持不變的可能性為 44.95%，而進一步推遲增產的可能性為 55.05%。

天然氣漲勢因素眾多

與此同時，天然氣價格周五雖大跌，但因近幾日連續大漲，周四價格甚至登一年來最高水準，故本周仍見漲近 11%。分析師認為，天氣預計轉冷、川普勝選，以及俄烏戰爭升級都是導致天然氣價格走漲的因素。

天氣轉冷會提高天然氣供暖的需求，因此美國或歐洲的嚴冬肯定推高天然氣價格。

川普勝選對長期價格有利，因為他可能鼓勵天然氣需求進一步增加，同時放寬對管道和液化天然氣出口設施許可的監管。