KPMG企業永續論壇：做好ESG 才能在MSCI及S&P Global拿到好成績

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-19 21:01

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一項「永續發展商業策略」論壇於今 (19) 日舉辦，探討如何將永續發展原則融入企業策略，從而提升企業長期競爭力，並解析碳關稅、定價等機制，協助企業應對碳排放影響，會中有專家強調「做好 ESG 絕對是公司降低籌融資成本及爭取優質投資人的最佳利器」，在 MSCI 及 S&P Global 的 ESG rating 上，更要爭取好成績。

為期 12 天的 COP29 展現各國應對氣候變遷調適措施及推動低碳轉型決心，國際監管變動迫使企業強化永續治理能力，KPMG 安侯建業、台灣永續能源研究基金會與台灣投資人關係協會今 (19) 日共同舉辦「2024 全球企業永續論壇 - 永續發展商業策略」。

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KPMG 安侯建業永續發展教育基金會董事長于紀隆提到，聯合國氣候變遷大會 COP29 近日也正在亞塞拜然舉行，其中討論的碳市場規則、氣候適應等議題承諾，預計將會加快推進各國氣候行動的進程。當今，企業不再只關心短期財務回報，越來越多的企業開始將永續發展納入核心商業策略中，並將其視為驅動創新、增長的動力。企業投入永續，不僅是為了法規要求，更是為了增強與消費者、投資者與其他利益相關者的信任。

台灣投資人關係協會理事長郭宗霖指出，企業的永續發展及 ESG 是現在投資人最關注的議題，更決定對於被投資公司是否投資或持有的關鍵決策。因此，所有公司都為了爭取最好的客戶及最好的投資人，全力在永續發展及 ESG 上投入大量資源及心力。

近幾年來，許多投資人都將每年度「前 35%」的上市櫃的公司治理評鑑成績作為是否投資的決策紅線，而台灣現行的公司治理評鑑於 2026 年將轉型為 ESG 評鑑，上市櫃公司都應投入資源、做好準備。若要得到更多外資的青睞，在 MSCI 及 S&P Global 的 ESG rating 上更要爭取好成績。做好 ESG 絕對是公司降低籌融資成本及爭取優質投資人的最佳利器。

KPMG 安侯永續發展顧問 (股) 公司執行副總經理林泉興指出，台灣企業正面臨世代交替、接班轉型的同時，若能與策略夥伴攜手合作，擴大影響力、打造低碳永續供應鏈，更是通往 2050 淨零的關鍵。全球氣候峰會陸續展開，從 COP16 強調生物多樣性與企業商業行為的密切關係，到 COP29 針對企業如何規劃運用資金投入溫室氣體減量，以達成控溫 1.5 度的目標，企業面對永續浪潮與挑戰，必須由上到下、由自身拓展至供應鏈，結合財務規劃與資源配置，才能創造提升營運韌性並開創永續商機。

KPMG 安侯碳資源服務公司董事總經理黃力家表示，歐盟碳邊境調整機制 (CBAM) 打破國家疆界，以貿易的手段促進全球進入碳有價的時代。2026 年 CBAM 即將進入正式期，並從 2027 年開始徵收碳關稅。我國因應全球碳有價時代的來臨，也於今年通過碳費三子法並定調碳費費率。

除碳關稅、碳費，尚有碳權 (減量額度) 的產生及其交易。我國碳權交易所於 2023 年 8 月成立，初期以代購國外碳權為主，2024 年 10 月國內碳權上架。碳權可用於自願性碳中和，或是環評抵換及碳費抵換。碳關稅、碳費及碳權皆有價格，相對減碳成本，企業在面臨碳有價的時代，如何在其中做好碳管理，將成為碳經濟的重要議題。

KPMG 安侯建業執業會計師黃郁婷表示，導入永續揭露準則分三階段進行，第一階段是資本 100 億以上公司開始導入，從 2024Q4 開始進行，於 2025 年按季提報董事會，未來 IFRS 永續揭露準則聚焦在投資人的需求，若預期影響投資人對報導個體未來現金流量之評估所作決策之資訊，係屬重大而有揭露之必要。