鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一(1216-TW)EPS預估下修至3.86元，預估目標價為94元
鉅亨網新聞中心 2024-11-25 18:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對統一(1216-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.88元下修至3.86元，其中最高估值4.24元，最低估值3.75元，預估目標價為94元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|4.24(4.24)
|4.7
|5.17
|最低值
|3.75(3.75)
|4.13
|4.46
|平均值
|3.91(3.92)
|4.4
|4.74
|中位數
|3.86(3.88)
|4.43
|4.73
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|661,581,000
|716,276,000
|736,043,000
|最低值
|653,226,610
|676,837,000
|709,632,000
|平均值
|655,512,730
|691,357,730
|722,406,280
|中位數
|653,901,040
|691,732,610
|722,171,160
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|3.23
|3.02
|3.5
|3.79
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|581,102,935
|524,831,664
|473,501,669
|447,319,979
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1216/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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