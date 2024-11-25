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〈台幣〉反攻強彈1.08角收復32.5元關卡 收32.485元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-25 17:33

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新台幣終場收在32.485元，升值1.08角。(鉅亨網資料照)

新台幣今 (25) 日強勁反彈，最多一度升值達 1.55 角至 32.438 元，終場收在 32.485 元，升值 1.08 角，台北外匯經紀公司成交值略縮至 11.09 億美元，以基本拋補需求為主，法人認為，聯準會是否於 12 月再度降息，密切牽動近期國際匯市。

新台幣今日以 32.55 元、升值 4.3 分開出後，持續走強，最高來到 32.438 元，終場收在 32.485 元，升值 1.08 角，全日高低價差 1.12 角。


觀察主要亞幣，以新台幣強勁升值 0.33% 最多，其次為韓元升幅近 0.2%，日元和星元小幅升值 0.1% 左右，人民幣港幣處平盤左右整理，惟泰銖貶值近 0.5%。

元大投顧表示，美國勞工部公布最新一周初領失業救濟金人數為 21.3 萬人，降至 4 月以來最低，聯準會預計 12 月 17 日至 18 日召開會議，目前市場預期將利率按兵不動的可能性增高。

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泰銖/美元0.028852-0.34%

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