〈台幣〉反攻強彈1.08角收復32.5元關卡 收32.485元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-25 17:33

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新台幣今 (25) 日強勁反彈，最多一度升值達 1.55 角至 32.438 元，終場收在 32.485 元，升值 1.08 角，台北外匯經紀公司成交值略縮至 11.09 億美元，以基本拋補需求為主，法人認為，聯準會是否於 12 月再度降息，密切牽動近期國際匯市。

新台幣今日以 32.55 元、升值 4.3 分開出後，持續走強，最高來到 32.438 元，終場收在 32.485 元，升值 1.08 角，全日高低價差 1.12 角。

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觀察主要亞幣，以新台幣強勁升值 0.33% 最多，其次為韓元升幅近 0.2%，日元和星元小幅升值 0.1% 左右，人民幣和港幣處平盤左右整理，惟泰銖貶值近 0.5%。