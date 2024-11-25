價格戰再起！特斯拉年底促銷Model Y再降4.5萬 陸媒：新款或在明年初上市

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-25 17:33

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《快科技》報導，特斯拉 (TSLA-US) 在中國再掀起新一輪價格戰，今 (25) 日在官網上公布「限時交付 尾款立減」優惠措施，希望在年底前刺激買氣，購買 Model 消費者在年底前訂購並完成付款，將享減價 1 萬人民幣(約 4.54 萬台幣)，迎來歷史最低價。

特斯拉表示，今日起至 12 月 31 日訂購並完成支付，Model Y 後輪驅動版及長續航全輪驅動版車型尾款立減人民幣 1 萬元，售價 23.99 萬元 (約 109 萬台幣) 起，同時還能選擇 5 年 0 利率方案，消費者每月僅需 2667 元 (約 1.21 萬台幣) 起就能入手 Model Y。

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特斯拉此次降價主要是針對 Model Y 其中兩個版本，分別為售價 24.99 萬 Model Y 後輪驅動版以及 29.99 萬的長續航全輪驅動版車型。

需要注意的是，特斯拉之所以將時間限定在 12 月 31 日前，除了年底衝量外，還考慮到各地政府補貼及「以舊換新」的優惠政策。目前，各地政府的置換補貼公佈的截止日期大部分都在 12 月 31 日，基本上補貼在 1.5 萬到 2 萬人民幣之間，在此時間前若不完成購車和補貼申請，可能無法享受到此政策。

以目前各種政策來看，政府補貼最高 2 萬人民幣，加上特斯拉尾款減免 1 萬，特斯拉的 5 年免息政策還能省出 2 萬多利息，總計年底前入手最少能省 5 萬人民幣。

特斯拉 Model Y 上月銷量為 3 萬 6204 輛，不如 9 月的 48202 輛，但前三季在中國市場累計零售銷量為 46 萬輛，其中 Model Y 約 33.87 萬輛，佔總銷量的 73.37%，Model 3 為 12.2 萬輛，Model Y 更是成為中國市場上最暢銷的純電動車款。

特斯拉今年銷量目標為 181 萬輛，與去年持平，今年前三季已在全球交付約 130 萬輛電動車，上月全球銷量則為 12.4 萬台，目前特斯拉累計已經賣出 142.4 萬輛。

但在離今年結束僅剩兩個月的時間裡，以今年特斯拉平均月量近 15 萬輛來看，要達成 181 萬的目標顯然有點吃力，一個月平均要賣 20 萬輛。

因此，除中國市場外，特斯拉在全球市場都同時推出促銷活動，只不過中國市場讓利最直接，直接給出現金優惠。

在美國，今年 12 月 31 日前入手特斯拉可享 3 個月的免費超級充電服務和 FSD 的使用權，而在歐洲，可免費享一年超級充電服務等。

此外，特斯拉 Model Y 此時降價促銷，讓業界猜測可能是為了讓煥新版 Model Y 讓路。不久前，就有海外部落客爆料，特斯拉煥新版 Model Y 已在上海超級工廠正式下線，並正在進行多項測試，預計 2025 年年初正式開售。