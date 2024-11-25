〈明遠精密上櫃〉新設備開花結果 明年營運看成長

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-25 16:13

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明遠精密 (7704-TW) 董事長寇崇善今 (25) 日表示，隨著公司投入的新設備陸續開花結果，明年營收將較今年成長，且隨著產品組合持續優化，毛利率也將逐步回升。

董事長特助焦元煜指出，明遠精密有四大核心技術，包括臭氧、電漿、高效率電源及微波，明年 12 吋 Ozone、RPS 新一代設備會正式接單，臭氧水設備可取代過往用化學洗劑，X-Ray 檢測設備也可應用在第三代半導體與先進封裝領域，期望明年第二季前認證通過。

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明遠精密今年前三季營收 5.74 億元，年增 2.7%，毛利率 37%，年減 3 個百分點，主要因 ACME 產品出貨比重增加，以及維修料件成本改採自製，影響毛利率相對有壓，營益率 15%，年減 3 個百分點，稅後純益 0.76 億元，年減 13%，每股稅後純益 2.5 元。

展望未來，財務長洪本原指出，隨著 ACME 出貨穩健，維修料件已經有減少成本的方案，預計市場還需要兩個季度消化舊料件的庫存，有助毛利率持續回升，長期現金股利政策仍希望維持在 80%。