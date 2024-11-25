連八周上漲！美元指數受財長提名人選影響走跌 多數亞幣走漲印度盧比衝2周高點

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-11-25 15:17

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美元指數 (DXY) 在連漲 8 周後於今 (25) 日走跌逾 0.6%，回吐近期部分漲幅，主要因為美國候任總統川普選擇貝森特 (Scott Bessent) 擔任財長，此舉安撫了美債市場，拉低美債殖利率，削弱美元的部分利差優勢。美元指數上週五 (22 日) 觸及兩年高點 108.09。

作為華爾街資深人士和財政保守派的貝森特獲得提名，受到了債券市場的歡迎，美國 10 年期公債殖利率下跌 6 個基點至 4.35%。

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大多數亞洲貨幣兌美元今日則小漲，日元兌美元 (USDJPY) 走強，澳元兌美元 (USDAUD) 亦走升 0.4%。日元走勢往往與美債殖利率走勢密切相關。

印度盧比兌美元 (USDINR) 也攀漲至 2 周高點，印度將在週五 (29 日) 公佈第三季經濟成長率。

人民幣兌美元在上週走升 0.2% 後，今日持平表現，新加坡元兌美元 (USDSGD) 也持平表現，馬來西亞令吉兌美元 (USDMYR) 則走貶 0.3%，韓元兌美元 (USDKRW) 也貶值逾 0.2%。

雖然貝森特被提名為美國財長令元承壓，但鑑於他曾開支持強勢美元並支持貿易關稅，美元的回檔可能是暫時的。美元料將繼續受到川普政策的支撐。

與此同時，芝商所 Fedwatch 數據顯示，市場參與者認為聯準會 (Fed) 下月降息 1 碼機率從一個月前的 72% 降至 52%。

此外，週三 (27 日) 公布的 10 月 PCE 通膨數據也將受到密切關注，因為這是聯準會首選的通膨指標。