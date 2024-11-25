【總經焦點】美元走強日元承壓，日銀預期將升息帶動日元上漲？

鉅亨研報 2024-11-25 11:45

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一、上週盤勢與本週大事

上週市場重頭戲為輝達第三季的財報揭露，雖然第三季的營收、EPS 都高於預期，甚至表示第四季將比第三季成長，然而市場不太買單，在盤後股價一度重挫 5.5%，雖然稍後跌幅收斂，但在此反應市場對於輝達的期待更加高標要求了！然而，整體趨勢上 AI 仍然是市場的主流，另外也帶動台灣十月的外銷訂單持續增長。本週關注重點是台灣大型科技業與金融業的法說會，包含聯發科、瑞昱、廣達、國泰金與富邦金等企業。

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二、新內閣與日本首相連任

日本在 11/11 舉行首相指名選舉，由於先前選後各黨不過半，導致得進行第二輪投票，終於在本輪仍由首相石破茂當選，同時也定調了內閣名單，確立了新內閣的格局與未來政策方向，一掃先前市場對日本政局動盪的隱憂。

在上任之後，日本首相也推出一項 21.9 萬億日圓，約 1,400 億美元的經濟刺激計劃，該計劃將包括支持工資增長和向低收入家庭提供現金補助，以及產業上持續對半導體和 AI 等投資。政府還表示將從 1 月起恢復對天然氣和電費的補貼，以保護家庭免受大宗商品價格上漲的影響。

三、貨幣政策發展前景

四、日本經濟動能

五、日圓走勢

六、分析與週策略