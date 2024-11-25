【總經焦點】美元走強日元承壓，日銀預期將升息帶動日元上漲？
鉅亨研報 2024-11-25 11:45
一、上週盤勢與本週大事
上週市場重頭戲為輝達第三季的財報揭露，雖然第三季的營收、EPS 都高於預期，甚至表示第四季將比第三季成長，然而市場不太買單，在盤後股價一度重挫 5.5%，雖然稍後跌幅收斂，但在此反應市場對於輝達的期待更加高標要求了！然而，整體趨勢上 AI 仍然是市場的主流，另外也帶動台灣十月的外銷訂單持續增長。本週關注重點是台灣大型科技業與金融業的法說會，包含聯發科、瑞昱、廣達、國泰金與富邦金等企業。
二、新內閣與日本首相連任
日本在 11/11 舉行首相指名選舉，由於先前選後各黨不過半，導致得進行第二輪投票，終於在本輪仍由首相石破茂當選，同時也定調了內閣名單，確立了新內閣的格局與未來政策方向，一掃先前市場對日本政局動盪的隱憂。
在上任之後，日本首相也推出一項 21.9 萬億日圓，約 1,400 億美元的經濟刺激計劃，該計劃將包括支持工資增長和向低收入家庭提供現金補助，以及產業上持續對半導體和 AI 等投資。政府還表示將從 1 月起恢復對天然氣和電費的補貼，以保護家庭免受大宗商品價格上漲的影響。
三、貨幣政策發展前景
上週日本央行總裁植田和男在名古屋召開的金融經濟懇談會發表演講，並表示如果經濟和物價預期得以實現，將會繼續上調利率政策，並調整貨幣寬鬆程度。雖然會後重申將根據會議得到的資訊來決定貨幣政策，但市場解讀…… 觀看完整內容請至豐雲學堂
四、日本經濟動能
五、日圓走勢
六、分析與週策略
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