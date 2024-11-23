鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估下修至6.32元，預估目標價為146元
鉅亨網新聞中心 2024-11-23 08:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對緯創(3231-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.36元下修至6.32元，其中最高估值6.96元，最低估值6.02元，預估目標價為146元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|6.96(6.96)
|10.98
|11.7
|最低值
|6.02(6.02)
|7.64
|8.21
|平均值
|6.36(6.41)
|8.6
|10.08
|中位數
|6.32(6.36)
|8.46
|9.92
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,050,898,000
|1,830,093,000
|2,033,669,000
|最低值
|1,003,107,000
|1,212,011,000
|1,310,743,000
|平均值
|1,036,448,830
|1,318,698,210
|1,521,902,420
|中位數
|1,039,423,880
|1,279,389,700
|1,501,349,430
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.08
|4.01
|3.76
|3.1
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|867,057,007
|984,619,156
|862,082,848
|845,011,844
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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