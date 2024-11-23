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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合(4129-TW)EPS預估下修至4.96元，預估目標價為122.5元

鉅亨網新聞中心 2024-11-23 08:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對聯合(4129-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.02元下修至4.96元，其中最高估值5.19元，最低估值4.84元，預估目標價為122.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年
最高值5.19(5.19)6.4
最低值4.84(4.84)5.57
平均值4.97(4.98)6.14
中位數4.96(5.02)6.25

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年
最高值4,781,0005,668,000
最低值4,670,0005,180,000
平均值4,722,0005,529,500
中位數4,703,5005,599,500

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.52.840.371.24
營業收入
(單位：新台幣千元)		3,929,8873,168,6802,570,8662,342,226

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4129/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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