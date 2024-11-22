投資人評估美國經濟現狀 美債殖利率走跌

鉅亨網編譯張祖仁 綜合外電 2024-11-22 18:33

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投資人評估好壞參半的經濟數據並評估經濟狀況，美國公債殖利率周五 (22 日) 走低。

美東時間凌晨 5:16，10 年期公債殖利率下跌 4 個基點至 4.392%。2 年期公債殖利率下跌 2.1 個基點報 4.328%。

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殖利率和價格走勢相反。1 個基點相當於 0.01 個百分點。

在周四 (21 日) 公布一系列喜憂參半的數據後，投資人考量了美國經濟的現狀和前景。

最新的每周首次申請失業救濟金人數為 21.3 萬人，低於前周的數字和華爾街經濟學家的預期。數據顯示勞動市場保持穩定，甚至走強。

然而，其他數據則顯示經濟疲軟。持續申請失業救濟金人數上升至 190.8 萬人，超出預期；而 11 月份費城 Fed 製造業活動指數放緩至 -5.5，與經濟學家估計的 +6.9 不同。

預計周五將有更多關於經濟運作的見解，屆時將宣布製造業和服務業的標普全球採購經理人指數 (PMI)。預計也將發布更新後的消費者信心報告。

投資人還評估了聯準會官員的最新言論，尋找有關政策制訂者下個月再次開會時是否可能宣布第三次連續降息的暗示。