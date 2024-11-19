search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

【產業焦點】川普金指一點，自駕車重獲新生？

鉅亨研報 2024-11-22 17:28

cover image of news article
【產業焦點】川普金指一點，自駕車重獲新生？(圖:shutterstock)

一、川普金指點開，自駕車重獲新生

傳川普擬為自駕車制定法律框架，週一 (2024/11/18) 特斯拉上漲 5.62% 至 $338.74，美超微因市場預期合規報告將解除下市風險，股價飆升 15.93%，費半成分股普遍回暖，市場靜待台灣時間 11/21 Nvidia 財報公布，四大指數漲跌互見。


週二 (2024/11/19) 台股早盤開高，持續季線與半年線區的攻防，護國神山台積電 (2330-TW) 平盤附近，大型科技股回彈，盤面除部分跌深股外，較有系統性的則是反映在題材面，例如特斯拉、自駕相關及美超微等供應鏈。

二、自駕車框架解禁，特斯拉前景備受期待?

川普二度入主白宮後，內閣人選持續公布，日前他提名選前大力支持他的企業家特斯拉創辦人馬斯克，以及前共和黨總統候選人拉馬斯瓦米領導新成立的政府效率部 (DOGE)。近期外媒更傳出川普有意將…… 觀看完整內容請至豐雲學堂

三、自駕車概念股操作面的看法

好康報你知：

1. ＼豐雲學堂 11 月限定／訂閱抽 SOGO 百貨 $5,000 禮券，活動規則、抽獎攻略一次看！

2. 富邦投信：川普重新當選！迎接貿易戰 2.0！

3. 2025 永豐 DAWAY 卡綁定 LINE Pay 最高回饋 6.5%！什麼時候辦最划算？新戶、舊戶申辦懶人

文章標籤

趨勢分析永豐金證券自駕車特斯拉川普

延伸閱讀


Empty