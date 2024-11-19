【產業焦點】川普金指一點，自駕車重獲新生？

一、川普金指點開，自駕車重獲新生

傳川普擬為自駕車制定法律框架，週一 (2024/11/18) 特斯拉上漲 5.62% 至 $338.74，美超微因市場預期合規報告將解除下市風險，股價飆升 15.93%，費半成分股普遍回暖，市場靜待台灣時間 11/21 Nvidia 財報公布，四大指數漲跌互見。