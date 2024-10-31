報捷！凱基銀香港分行獲營業執照 預計明年中開業

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-31 19:01

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凱基金 (2883-TW) 旗下子公司凱基銀行今 (31) 日宣布，香港分行獲香港金融管理局核准，順利取得營業執照，成為凱基銀行首間海外分行，預計將於明年中正式開業。凱基銀香港分行的設立將會擴大規模及業務觸角，結合金控資源提供客戶全方位的金融服務，母公司凱基金也在香港分行的加入下，更加完整其在大中華區的金融布局。

凱基銀表示，香港作為國際金融中心，具備高度成熟的金融基礎設施和專業服務，資本市場及金融產業的發展都相當完整，可提供各產業的企業客戶豐富資金支持，凱基銀取得香港分行的營業執照，未來將藉由香港分行延伸服務客戶海外的金融需求。

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凱基金旗下子公司凱基證券在香港市場深耕已久，是香港最具規模的台資券商，香港分行也將與其聯手提供一站式全方位的金融服務，運用集團資源擴大業務發展規模，累積國際化專業的人力資源，開啟凱基銀行發展海外市場的重要里程碑，逐步推動凱基銀行具特色的海外發展策略。

凱基銀行香港分行開業後，將強化兩岸三地金融服務平台的功能，更將藉助集團資源，進一步延伸觸角至亞太區發展、多元化收入來源，不斷擴張版圖。