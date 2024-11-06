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〈焦點股〉神準客戶庫存去化 Q3獲利翻倍 早盤放量閃現漲停

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-06 11:00

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〈焦點股〉神準客戶庫存去化 Q3獲利翻倍 早盤放量閃現漲停。(圖：shuttetstock)

網通廠神準 (3558-TW) 受惠於客戶庫存去化，日前公布第三季稅後純益 6070 萬元，季增近 1.4 倍，激勵今 (6) 日股價上攻，一度閃現漲停價 157 元，成交量較前一日放大。

神準第三季營收 29.52 億元，季增 17.2%、年減 29.46%；毛利率 19.33%，稅後純益 6070 萬元，季增 139.33%，年減 72.57%，每股純益 1.24 元。


神準累計前三季營收 83.28 億元，年減 35.2%；毛利率 16.5%，年增 0.1 個百分點；營業利益 2.5 億元，年減 68.6%；營益率 3.0%，年減 3.1 個百分點；稅後純益 1.37 億元，年減 81%，每股純益 2.8 元。

神準表示，客戶庫存逐漸消化，帶動公司營運成長，下半年將逐漸往上；而到了年底，在新興國家需求下，搭載 intel (INTC-US) 新一代處理器的雙處理器機架型伺服器將在年底陸續出貨；智慧網卡（SmartNIC）也將從今年逐步放量，動能有望延續至明年。

 

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