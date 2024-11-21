證交所：6檔每股淨值跌破票面 22日起暫停融資券

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-21 16:48

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證交所審核上市公司 (不含金控) 公告並申報的 2024 年第 3 季財務報告每股淨值資料後，今 (21) 日公布 6 家每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易，分別為燁興 (2007-TW)、吉祥全 (2491-TW)、精金 (3049-TW)、立德 (3058-TW)、金萬林 - 創 (6645-TW)、新天地 (8940-TW)，自明 (22) 日起生效。

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證交所依據「有價證券得為融資融券標準」第 4 條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第 22 條及第 23 條規定，審核上市公司 (不含金融控股公司) 公告並申報今年第 3 季財務報告每股淨值資料，公布符合暫停與恢復融資融券交易之有價證券調整名單。