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證交所：6檔每股淨值跌破票面 22日起暫停融資券

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-21 16:48

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證交所：6檔每股淨值跌破票面 22日起暫停融資券。(鉅亨網資料照)

證交所審核上市公司 (不含金控) 公告並申報的 2024 年第 3 季財務報告每股淨值資料後，今 (21) 日公布 6 家每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易，分別為燁興 (2007-TW)、吉祥全 (2491-TW)、精金 (3049-TW)、立德 (3058-TW)、金萬林 - 創 (6645-TW)、新天地 (8940-TW)，自明 (22) 日起生效。

此外，每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易的共有 5 家，分別為億泰 (1616-TW)、銘旺科 (2429-TW)、隆銘綠能 (3018-TW)、揚智 (3041-TW)、鄉林 (5531-TW)。


證交所依據「有價證券得為融資融券標準」第 4 條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第 22 條及第 23 條規定，審核上市公司 (不含金融控股公司) 公告並申報今年第 3 季財務報告每股淨值資料，公布符合暫停與恢復融資融券交易之有價證券調整名單。

證交所表示，以上調整作業自今年 11 月 22 日起實施。

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證交所融資融券上市公司財報

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吉祥全12.5-0.79%
精金11.21.82%
立德17.15-0.58%
新天地22.80.00%
億泰23.53.07%
銘旺科30.34.30%
隆銘綠能30.4-0.33%
揚智28.32.91%
鄉林11.78.33%

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