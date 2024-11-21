用保險守護超高齡臺灣 南山人壽、南山產物獲「113年保險競賽」4項大獎肯定

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-21 18:48

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金管會保險局今 (21) 日舉辦「113 年度保險業配合政策推動各項業務頒獎典禮」，南山人壽、南山產物以具體行動落實公益服務業的精神，共計獲頒 4 項大獎，南山人壽囊括微型保險競賽「業務績優獎」、「身心障礙關懷獎」兩大獎項；南山產物也獲得微型保險競賽「試辦業務獎」和「試辦業務獎第一名」兩項殊榮。南山人壽及南山產物發揮保險職能，用保險守護超高齡的臺灣，致力創建更美好的未來。

南山人壽積極落實「公益服務業」的精神，並承諾作國人健康的靠山，持續透過創新保險商品、多元化的服務，用心服務每一位保戶，以保險專業與溫暖服務守護全臺超過 660 萬個家庭，並深入各地偏鄉關懷弱勢，成為穩定社會的重要力量，陪伴保戶做好準備面對未知風險，勇敢邁開步伐迎接挑戰，讓「未來 有備而來」。

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南山人壽持續發揮保險核心能力守護弱勢族群，實踐普惠金融，積極配合政府政策推動「微型保險」，協助經濟弱勢者擁有基本保障。目前共攜手 10 個縣市政府及社福機構團體合作，包括屏東、臺東、臺中、基隆、臺南、彰化、新北，以及金門、馬祖、澎湖等離島地區；保障對象涵蓋低收入戶、中低收入戶、輕度 / 中度身心障礙者、領有津貼的中低收長者、特殊境遇家庭及弱勢新住民家庭等，協助經濟弱勢民眾建立完善的安全防護網。截至今年 10 月底，南山人壽累計歷年捐贈微型保險保費超過新臺幣 11,525 萬元，協助近 52 萬人次的弱勢民眾享有基本保障，卓越的推動成果，獲頒 113 年微型保險競賽「身心障礙關懷獎」、「業務績優獎」兩項殊榮。

為響應金管會積極推動普惠金融政策，促進社會公平與實現包容性，南山產物於 2023 年８月獲金管會試辦，推出「南山產物微型火災不便費用保險」，為國內首張財產保險的微型保單。這張保單最大特色，是投保對象僅限於全臺各縣市之低收入戶與中低收入戶，且投保方式須透過社福慈善團體或縣市政府等代理投保單位，以集體投保方式辦理。若保戶之居住處所不幸遭受火災事故，導致建築物本身或屋內物品毀損，南山產物將給付定額火災不便費用保險金。

同時，南山產物透過南山人壽慈善基金會捐贈保費方式，至今已陸續與屏東縣、新竹縣、澎湖縣、基隆市、南投縣、彰化縣及臺南市等七個縣市合作，讓全台逾三成的低收入與中低收入民眾無須自行負擔保費，就可增添財產保險上的風險防護，用行動實踐保險是「公益服務業」的核心價值。

有鑑於火災往往造成人們的財產付之一炬，迫切需要一筆急難救濟助金，解決像是基本飲食、臨時住宿等燃眉之急，對於理賠之申請，南山產物秉持視客如親的態度，協助受災保戶儘速獲得不便費用保險金之理賠，真正落實保險業急難救助的使命。

南山人壽與南山產物秉持保險業公益服務的使命，積極回應聯合國永續發展目標，致力於消弭不平等及遵循金融服務業公平待客原則，大力推展普惠金融，強化社會安全防護，發揮保險輔助社會安定之功能，攜手為臺灣創建更美好的未來。