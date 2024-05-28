界霖今年營收估小增 銅價急漲將反映給客戶

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-28 15:38

導線架業者界霖 (5285-TW) 今 (28) 日召開法說會，協理暨發言人吳念誼表示，今年下半年隨著客戶需求回籠，營收會逐步回升，看好車用、工控業績成長，全年可望優於去年、呈現小幅成長，且隨著國際銅價急漲，公司也會反映給客戶。

吳念誼說，今年因通貨膨脹、中國同業競爭加劇，以及車廠與 IDM 庫存調整的時間點較其他產業晚，需求也會較晚復甦，預期第二季營收小幅季增，下半年會有較明顯的成長。

針對近期國際銅價飆漲，是否有低價庫存，吳念誼補充，客戶有需求公司才會備貨，原料價格波動都可以反映給客戶，尤其在現階段價格急漲時刻，公司都會跟客戶反覆確認實際需求，同時調漲價格。

以應用別區分，吳念誼預估，今年車用業績估年增 5-10%，工控年增 3-5%，3C 與消費性電子持平；界霖營收以車用為主，佔營收比重達 53%，工業佔 25%、3C 與消費性電子約 22%。

界霖也持續開發次世代產品複合金屬材料開發，透過將復合基板改以沖壓方式生產，可以讓平整度會更好，比蝕刻生產方式更厚，用物理性方式協助晶片散熱，目前由日本子公司與客戶進行送樣測試。