北韓和俄羅斯簽署議定書 同意擴大經濟合作

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-21 14:10

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據北韓官媒朝中社周四 (21 日) 報導，北韓和俄羅斯本周在平壤舉行高層會談後簽署議定書，達成擴大經濟合作的新協議，雙方在面對與華盛頓的對抗時繼續保持一致。

朝中社沒有詳細說明合作細節，俄羅斯自然資源和生態部長科茲洛夫 (Alexandr Kozlov) 率領的代表團，周三與北韓官員進行會談。

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此前，俄羅斯通訊社塔斯社周二表示，在上一輪會談後，雙方就增加包機航班、在北韓設立俄語教育中心等事宜達成共識。俄方表示，將開通俄羅斯大城市和北韓之間的直飛航線。

據朝中社報導，科茲洛夫於周日抵達北韓，會見了北韓領導人金正恩及其最高經濟官員、總理 Kim Tok Hun，然後於周三回國。根據塔斯社報道，科茲洛夫訪問期間，俄羅斯總統普丁向平壤中央動物園贈送了 70 多隻動物，其中包括獅子、熊和多種鳥類，這是兩國關係不斷發展的又一體現。

金正恩近幾個月來優先考慮與莫斯科的關係，試圖打破國際孤立並鞏固自己的地位，積極支持普丁對烏克蘭的戰爭，同時將北韓描繪成對抗華盛頓的統一戰線的參與者。