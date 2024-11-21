向榮外泌體原料製成報捷 獲國家藥科獎製造技術類銅質獎
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-21 10:40
向榮生醫 (6794-TW) 生產高濃度幹細胞分泌物外泌體原料的專利製程，特色在以三維方式導入生物反應器擴增細胞，獲得「國家藥物科技研究發展獎」製造技術類銅質獎殊榮。
向榮此次獲獎的外泌體原料專利製程，除了有以三維方式導入生物反應器擴增細胞的特色外，更採用特殊保存技術，使分泌物長期維持最佳活性，相較於傳統製程可大幅提高外泌體的濃度、純度及產能，達到外泌體質與量的同步提升。
向榮說明，此外泌體原料不但可做為化妝品的極佳原物料，更已提高規格完成藥品臨床前的動物安全性試驗，也可作為醫藥產品的開發原料。
向榮指出，透過此製程生產的原料，已經在美國 FDA 獲得 Master File 的登錄及國際 INCI 與日本化妝品原料登記，且以不同動物來源幹細胞生產的外泌體原料，也經驗證有相當功效。
除外泌體相關產品預期未來可逐漸增加公司營收外，向榮的退化性膝骨關節炎也正在進行三期收案、慢性腎臟病也已完成二期結案，此二項臨床案未來均有機會爭取台灣再生雙法的臨時性藥證及海外授權，營運再添柴火。
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