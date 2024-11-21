向榮外泌體原料製成報捷 獲國家藥科獎製造技術類銅質獎

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-21 10:40

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向榮此次獲獎的外泌體原料專利製程，除了有以三維方式導入生物反應器擴增細胞的特色外，更採用特殊保存技術，使分泌物長期維持最佳活性，相較於傳統製程可大幅提高外泌體的濃度、純度及產能，達到外泌體質與量的同步提升。

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向榮說明，此外泌體原料不但可做為化妝品的極佳原物料，更已提高規格完成藥品臨床前的動物安全性試驗，也可作為醫藥產品的開發原料。

向榮指出，透過此製程生產的原料，已經在美國 FDA 獲得 Master File 的登錄及國際 INCI 與日本化妝品原料登記，且以不同動物來源幹細胞生產的外泌體原料，也經驗證有相當功效。