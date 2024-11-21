捲土重來！蘋果打算推出「智慧電視機」 不只是線上盒

鉅亨網編譯許家華 2024-11-21 11:10

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隨著蘋果將目光轉向智慧家居市場，《彭博社》最新報導指出，蘋果正考慮推出自有品牌「電視」的可能性，這並非當前類似機上盒的 Apple TV，而是貨真價實的一台電視。

根據彭博社科技記者 Mark Gurman 的報導，蘋果考慮推出自研智慧電視，具備更強的性能和獨立顯示器，內置 Apple Intelligence 和 HomeKit 協議。此外，也可能推出尺寸較小的版本，類似於目前流行的「閨蜜機」。

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蘋果自研電視三大優勢

1. 顯示技術領域

蘋果 2014 年收購專司 Micro Led 技術的 LuxVue 公司，取得龐大專利，在 Apple Vision Pro 上可見其新型顯示的技術成果，首次搭載 Micro OLED 的顯示效果確實震撼，此外還有包括 Mini LED、OLED 顯示技術等，而 iPhone、MacBook 等產品也逐漸自 LCD 面板轉向新型材料，例如 2024 年推出的 MacBook Pro，媒體透露蘋果在該設備上採用量子點顯示技術，這便是電視顯示器常用技術，可呈現更鮮豔和準確的色彩。

2. 已建立超大螢幕的龐大應用生態

蘋果自 2015 年推出 tvOS 以來，已經針對超大螢幕建立了龐大的應用生態系統 (OS)，並且 Apple TV + 流媒體服務也提供了大量高品質的影視資源。根據市場報告，tvOS 在推出第一年時，應用數量已超過 2000 個，並以每周 400 個的速度持續增長。這使得蘋果在智慧家居生態系統中占據了重要地位。

3. 智慧家居生態

這是最重要的一環，Apple TV 的定位就是智慧家居 OS 樞紐，但因為缺乏螢幕、音響等外部設備，無法呈現完整體驗。反觀中國同業如百度、天貓精靈、小米等智慧家居服務大廠牌正積極推進大螢幕生態，蘋果此時推出自研電視也算合乎情理。

蘋果電視黑歷史

蘋果 1993 年就曾將電腦與電視機結合，推出「Macintosh TV」，但這款功能繁多又價格昂貴的設備無法吸引當時的消費者，最終黯然收場。

2007 年，蘋果推出電視盒「Apple TV」，靠著蘋果建構起來的硬體生態而可以與其他設備互聯，但也僅此如此，未獲得公司重視。與使用壽命長、建造成本高但回報率低的電視機不同，同年推出的 iPhone 與其後的 iPod、iPhone、iPad 等消費電子產品因可快速迭代、不斷吸引買家升級，而成為公司主力產品。

直至 2015 年，Apple TV 與 Apple TV + 等業務被庫克視為家庭娛樂與智慧家居生態重要一環，這才獲得了持續的更新迭代。

蘋果電視重現時機

由於 Apple Vision Pro 銷量未達預期，該產品原定以後續兩年的時間逐步取代 iPhone 在公司的核心地位，但消費者似乎仍不買單，蘋果需要另籌他法。同時，蘋果的服務業務和智慧家居業務呈上漲趨勢，尤以 Apple TV + 和 Apple Music 為最，蘋果仍不斷重金投資，試圖擴大串流媒體影響力，藉此吸引更多人購買蘋果硬體。

更重要的是，Apple Intelligence 的推出，讓更智慧的 Siri 承擔起系統中控的任務，在 tvOS 上，智慧助理能夠幫助用戶處理不少事物。假如蘋果打算讓蘋果智慧徹底貫穿整個蘋果生態，那麼推出更強大的家庭智慧型裝置會是非常不錯的選擇。

市場恐難容蘋果電視

市場調查機構洛圖科技數據顯示，全球電視出貨量在 2014 年至 2023 年間整體呈下降趨勢，尤其是 2023 年，出貨量降至 2.01 億台，且市場競爭愈發激烈。

但近兩年偏低價位的電視需求有所上升，如果蘋果要推出電視，硬體配置和系統體驗確實無須擔心，但高昂的價格可能會讓消費者望之卻步，且因為電視更換迭代的速度緩慢，若蘋果要打入電視市場，便得準備打一場持久戰，因為消費者升級週期緩慢。

綜合來看，蘋果的智慧電視大機率不會被打造成核心產品，更可能是類似 HomePod、Airtag 等重要配件，以此來建構起更完整、與時俱進的蘋果智慧生態。