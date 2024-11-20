〈台幣〉區間整理 收貶7.4分至32.494元

新台幣 今 (20) 日持續陷入區間震盪整理，由升轉貶，終場收在 32.494 元，貶值 7.4 分，台北外匯經紀公司成交值 11.5 億美元。

新台幣今日以 32.38 元、升值 4 分開出後，隨即緩步轉弱，最低來到 32.504 元，貶值 8.4 分，終場收在 32.494 元，貶值 7.4 分，全日高低價差 1.24 角。