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〈台幣〉區間整理 收貶7.4分至32.494元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-20 17:36

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新台幣陷入區間震盪。(鉅亨網資料照)

新台幣今 (20) 日持續陷入區間震盪整理，由升轉貶，終場收在 32.494 元，貶值 7.4 分，台北外匯經紀公司成交值 11.5 億美元。

新台幣今日以 32.38 元、升值 4 分開出後，隨即緩步轉弱，最低來到 32.504 元，貶值 8.4 分，終場收在 32.494 元，貶值 7.4 分，全日高低價差 1.24 角。


觀察主要亞幣，日元今日再度重挫 0.6%，泰銖也貶值 0.6% 上下，星元貶 0.3%，新台幣韓元均貶超過 0.2%，人民幣小貶近 0.1%，港幣處平盤附近。

法人分析，未來新任美國總統川普主張對內降稅、對外加收關稅，引發通膨擔憂、美債殖利率攀升和美元走強，不過，目前市場觀望氣氛濃厚，先等待輝達發布財報。

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