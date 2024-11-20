〈台幣〉區間整理 收貶7.4分至32.494元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-20 17:36
新台幣今 (20) 日持續陷入區間震盪整理，由升轉貶，終場收在 32.494 元，貶值 7.4 分，台北外匯經紀公司成交值 11.5 億美元。
新台幣今日以 32.38 元、升值 4 分開出後，隨即緩步轉弱，最低來到 32.504 元，貶值 8.4 分，終場收在 32.494 元，貶值 7.4 分，全日高低價差 1.24 角。
觀察主要亞幣，日元今日再度重挫 0.6%，泰銖也貶值 0.6% 上下，星元貶 0.3%，新台幣和韓元均貶超過 0.2%，人民幣小貶近 0.1%，港幣處平盤附近。
法人分析，未來新任美國總統川普主張對內降稅、對外加收關稅，引發通膨擔憂、美債殖利率攀升和美元走強，不過，目前市場觀望氣氛濃厚，先等待輝達發布財報。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 若10年期殖利率升逾5% 美股恐將回跌
- 〈美股盤後〉輝達財報前勁揚4.8% 領軍科技股助那指、標普收高
- 00944換股名單出爐！ 川普效應持續，多元產業布局跟漲抗震為當前更佳的選擇
- 〈台幣〉實質拋補 收升1.1角至32.42元
下一篇