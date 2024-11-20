報告：中國雙十一蘋果手機銷售下滑「兩位數」 華為成長7%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-20 19:20

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據《路透》引用市場研究公司 Counterpoint Research 周三 (20 日) 發布的報告，今年中國雙十一購物節期間， 蘋果 (AAPL-US) iPhone 在中國的銷量下滑，因為多家競爭對手在購物節前集中發布新品，對蘋果構成了壓力。

報告指出，從 10 月 18 日到 11 月 10 日，蘋果 iPhone 在中國的銷量比去年同期下降了「兩位數百分比」。相較之下，在中國的主要競爭對手華為在 Pura 70 和 Mate 60 機型降價的推動下，銷量成長了 7%。

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小米的銷量也出現下滑，銷量下降 6%。儘管有各種促銷活動，但今年雙十一期間中國智慧型手機整體銷量年減了 9%。

Counterpoint 表示，為了利用一年中最大的銷售節日，除華為外的主要中國 OEM，都在節日前推出了最新旗艦產品，這是蘋果業績下滑的一個關鍵原因。報告指出，去年只有小米這樣做。

Counterpoint 表示，總體而言，儘管有促銷活動，但由於經濟放緩打壓了消費者的熱情，中國最大的網上購物節期間的智慧型手機銷量年減 9%。

蘋果雙十一的表現，凸顯了這家公司在中國手機市場面臨的日益激烈的競爭，尤其是來自在高階市場強勢回歸的華為。做為回應，蘋果已經推出多次折扣活動以促進手機銷售。

Counterpoint 表示，蘋果的 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 是雙十一最暢銷的機型。