優群明年五大產品展望均佳 營收估雙位數成長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-20 20:05

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連接器廠優群 (3217-TW) 今 (20) 日召開法說會，總經理劉興義表示，第四季估如往年呈現季節性衰退，但新台幣匯率走貶下，營收及獲利估僅季減個位數，明年則在五大產品線同步成長下，營收可望雙位數成長，雖然毛利率受到產品報價例行性調降影響估下滑，但獲利金額仍可望成長。

劉興義表示，今年第三季 SO-DIMM 的 DDR5 轉換率達 47%，預期明年將超過 70%，由於 ASP、毛利率都優於 DDR4，因此看好明年貢獻將持續提升；微型沖壓件今年成長 5 成，也是目前公司毛利率最高的產品，預期明年在新規格轉換下，也可望維持雙位數增長。

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Long-DIMM 方面，劉興義表示，今年成長不如預期，但目前觀察客戶訂單已有回溫，且有急單加入，預期第四季、明年訂單將逐步回溫，明年營收將成長 20%。且隨著 DDR6 預計在明年第四季發表、2026 年放量，由於產品複雜化，ASP 也會同步提升，持續朝向高頻、高速、高單價方向走。

至於 Type-C 明年在 HP 新機種出貨下，目標達雙位數增長，M.2 則估個位數穩定成長。整體而言，劉興義認為，明年營收將呈現雙位數成長、產品組合則與今年差不多，但因為例行性調價影響，毛利率估較今年衰退，但因為營收成長，整體毛利金額還是會向上。