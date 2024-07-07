益登任命于俊潔為執行長 啟動下一波創新成長
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-07 11:35
益登 (3048-TW) 董事會決議通過任命原策略長于俊潔為新任執行長暨總經理，並擔任董事職務，他將帶領業務團隊深入開發多元應用，啟動下一波創新成長。原執行長侯靖圻先生因生涯規劃請辭，董事會對侯先生在任職期間的貢獻表達感謝。
于俊潔具備近 30 年電子科技產業和管理經驗，於 2009 年加入益登科技，擔任過產品協理、資深產品協理、業務單位副總經理、策略長等職務，在通訊、網通、物聯網等領域長期耕耘，帶領公司團隊共同成長。在加入益登之前，曾任職於微科半導體擔任資深協理職務。于先生為美國德拉瓦大學電機及電腦工程學學士，新埔工專電子工程科畢業。
益登科技董事長曾禹旖表示，電子通路業現正面臨著不同的機會和挑戰，除了元件銷售，產業有朝向模組化發展的趨勢。隨著智慧工廠、智慧醫療和生成式 AI 等新興應用的崛起，帶來多種商機，也致力於建構強大的團隊，為客戶、原廠提供高水準的服務。
益登執行長于俊潔表示，益登持續與各領域傑出的合作夥伴緊密合作，掌握趨勢以開發多元化應用，將帶領業務團隊，持續努力不懈，深耕人工智慧物聯網、節能科技等新市場，邁向下一階段的創新成長。
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