國碩拓展太陽能案場 明後年自持容量目標70MW

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-20 17:30

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國碩 (2406-TW) 今 (20) 日舉行法說會，公司指出，近來積極多元化開發太陽能案場，預計明、後年自持案場容量可達 70MW，目前一半以上都已經談定，且類型從過往單一的屋頂型轉變為屋頂型、漁電與地面型案場，類型更多元化。

國碩也進軍光儲與工業用儲能是廠，目前在新竹、彰化與雲林等地都有案場，包括 dReg 的新竹 4MW 與彰化 6.9MW，還有 E-dReg 的雲林案場 6.6MW 目前都已經全數上線。

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此外，國內綠電供不應求，綠電轉供價格近年節節攀升，國碩去年成立國碩能源，並且在今年 2 月取得售電執照，正式投入售電市廠，公司也將以自有案場規劃售電為方向，擴大案場開發服務綠電客戶，補足公司布局的最後一塊拼圖。

國碩也指出，國碩集團旗下合資公司取得南部政府委託興建案規劃，將舊式平面停車場規劃為「複合式立體停車場」，除了停車位，還納入里民活動中心、日間照顧中心、羽球館、便利商店等機能，停車場將結合太陽能及多項綠能智慧設施，預計 2024 年進行整地工程，2025 年底進行招商作業。