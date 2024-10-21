〈外銷訂單〉連7紅！ 9月外銷訂單537.9億美元 年增4.6% 化學、塑橡膠製品走跌
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-21 19:22
經濟部統計處今 (21) 日公布 9 月外銷訂單統計為 537.9 億美元，月增 7.1%，年增 4.6%，也是連續 7 個月正成長；累計前 9 月外銷訂單金額 4289 億美元，年增 3.7%。經濟部指出，主要受惠人工智慧、高效能運算及雲端產業等商機持續拓展，也因此 9 月外銷訂單年月雙增，展望半導體產業及伺服器需求暢旺，及年終銷售旺季備貨需求，可望支撐外銷接單成長動能。
統計處表示，2024 年 9 月外銷訂單 537.9 億美元，較 8 月增加 35.7 億美元，月增 7.1%，經季節調整後減 3.5%。若與去年同月比較，外銷訂單增加 23.9 億美元或年增 4.6%，按新台幣計算增 4.5%。若按季比較，今年第 3 季外銷訂單 1,540.4 億美元，較上一季增加 124.9 億美元且增加 8.8%；較去年同季則增加 88.7 億美元，增加 6.1%。
若按貨品別觀察，經濟部表示由於人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求暢旺，帶動資訊通信及電子產品接單成長，分別年增 7.0% 及 10.5%；光學器材因半導體產能擴增，帶動光學檢測及量測設備接單成長，年增 3.3%。
傳統貨品則因半導體業者積極擴廠，帶動半導體設備接單成長，加上部分鋼材及金屬製品接單續增，因此機械、基本金屬分別年增 3.6%、4.3%，但化學品、塑橡膠製品因國際油價走跌，下游客戶採購觀望，加上持續受到海外同業產能開出影響，以致接單分別年減 8.5%、1.1%。
展望未來，雖地緣政治、美中科技紛爭等不確定因素仍存，恐干擾全球經濟成長及貿易擴張步調，惟新興科技應用需求熱絡，對我國半導體產業及伺服器需求暢旺，加上年終銷售旺季備貨需求挹注，均可望支撐外銷接單成長動能。
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