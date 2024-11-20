鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-1.54元，預估目標價為47元
鉅亨網新聞中心 2024-11-20 12:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-1.52元下修至-1.54元，其中最高估值-1.34元，最低估值-1.66元，預估目標價為47元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|-1.34(-0.38)
|1.82
|5.61
|最低值
|-1.66(-1.66)
|-2.74
|-1.83
|平均值
|-1.51(-1.42)
|0.27
|3.56
|中位數
|-1.54(-1.52)
|0.62
|4.39
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|37,864,000
|66,837,210
|79,204,650
|最低值
|35,421,000
|35,525,490
|44,944,520
|平均值
|36,453,780
|46,305,530
|65,098,640
|中位數
|36,321,000
|47,620,090
|67,243,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-2.4
|4.72
|7.4
|2.51
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,892,306
|56,952,275
|85,604,158
|61,005,514
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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