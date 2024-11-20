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鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-1.54元，預估目標價為47元

鉅亨網新聞中心 2024-11-20 12:11


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-1.52元下修至-1.54元，其中最高估值-1.34元，最低估值-1.66元，預估目標價為47元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值-1.34(-0.38)1.825.61
最低值-1.66(-1.66)-2.74-1.83
平均值-1.51(-1.42)0.273.56
中位數-1.54(-1.52)0.624.39

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值37,864,00066,837,21079,204,650
最低值35,421,00035,525,49044,944,520
平均值36,453,78046,305,53065,098,640
中位數36,321,00047,620,09067,243,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS-2.44.727.42.51
營業收入
(單位：新台幣千元)		29,892,30656,952,27585,604,15861,005,514

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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