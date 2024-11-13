銳澤上櫃掛牌大漲40% 大展蜜月行情
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-13 10:53
氣體供應系統廠銳澤 (7703-TW) 今 (13) 日以每股 120 元掛牌上櫃，開盤後最高一度達 168.5 元，漲幅達 40.42%，不過受大盤走弱影響，漲幅也收斂至 25% 左右。
銳澤成立於 2007 年，以氣體二次配管工程業務起家，並於 2014 年起陸續取得包括華亞科 (林口美光)、台積電 (2330-TW)、華邦電 (2344-TW)、美光 (MU-US)、南亞科 (2408-TW)、台勝科 (3532-TW) 等高科技半導體產業客戶氣體二次配管工程、主系統及 Turnkey 統包方案，為台灣前三大半導體氣體二次配管工程業者。
銳澤前三季合併營收為新台幣為 13.19 億元，稅後淨利為 1.52 億元，每股稅後盈餘達 4.8 元，憑藉近年累積深厚氣體配管工程實績，正持續擴大氣體供應主系統與 Turnkey 統包接案，同時積極拓展客戶多元產業面向，加上半導體、電子等相關產業擴廠與增產需求持續放大，挹注在手訂單保持良好水準，有助持續創造集團未來營運更上層樓。
展望未來，銳澤看好，隨著各國持續推動半導體在地生產趨勢，帶動全球知名半導體晶圓廠、封測廠等擴廠需求明顯增溫，尤其在高端製程技術的進步和需求驅動下，對於相關設備以及後端封裝測試的需求也不斷上升，且銳澤也積極透過整合氣體製程上下游資源開拓台灣、日本、新加坡區域市場佈局，並建立國際化人才發展等策略，皆有助於奠定銳澤整體業務接單利基，進一步提升公司營運良好成長動能。
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