銳澤上櫃掛牌大漲40% 大展蜜月行情

氣體供應系統廠銳澤 ( 7703-TW ) 今 (13) 日以每股 120 元掛牌上櫃，開盤後最高一度達 168.5 元，漲幅達 40.42%，不過受大盤走弱影響，漲幅也收斂至 25% 左右。

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展望未來，銳澤看好，隨著各國持續推動半導體在地生產趨勢，帶動全球知名半導體晶圓廠、封測廠等擴廠需求明顯增溫，尤其在高端製程技術的進步和需求驅動下，對於相關設備以及後端封裝測試的需求也不斷上升，且銳澤也積極透過整合氣體製程上下游資源開拓台灣、日本、新加坡區域市場佈局，並建立國際化人才發展等策略，皆有助於奠定銳澤整體業務接單利基，進一步提升公司營運良好成長動能。