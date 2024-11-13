鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-1.52元，預估目標價為49元
鉅亨網新聞中心 2024-11-13 10:14
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-1.51元下修至-1.52元，其中最高估值-0.38元，最低估值-1.66元，預估目標價為49元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|-0.38(-0.38)
|3.56
|8.24
|最低值
|-1.66(-1.66)
|-2.74
|-1.83
|平均值
|-1.42(-1.4)
|0.55
|4.34
|中位數
|-1.52(-1.51)
|0.72
|4.86
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|41,980,000
|66,837,210
|79,204,650
|最低值
|35,421,000
|35,525,490
|44,944,520
|平均值
|36,914,300
|47,306,740
|66,104,530
|中位數
|36,371,030
|47,854,570
|67,334,390
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-2.4
|4.72
|7.4
|2.51
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,892,306
|56,952,275
|85,604,158
|61,005,514
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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