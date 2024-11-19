集保eCounter平台明年5/15上線 股務事務電子化申辦

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-19 20:41

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金管會為配合電子簽章法修正發布，推動我國股務數位化服務，核准集保結算所可經營，公開發行公司股東以電腦網頁瀏覽器 (PC 版) 的電子方式，申辦股東開戶及基本資料變更等股務事務資訊傳輸業務，股務事務 e 櫃台 (eCounter 平台) 預計 2025 年 5 月 15 日正式上線。

eCounter 平台提供公開發行公司股東可採數位簽章方式，向公開發行公司或其股務單位線上申辦股務事務，金管會持續推動證券市場邁向數位轉型，以及全球 2050 淨零排放的目標。

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證期局副局長高晶萍說明，提升金融市場數位化服務為金管會的核心政策之一，建立股務電子化申請平台，有助增進發行公司及其股東辦理股務事務之效率及便利性，集保結算所預計將於明年 5 月 15 日推出 eCounter 平台正式上線。

該平台協助發行公司提供股東得以電子化申辦股東名簿開戶及基本資料 (如戶名、身分證字號、通訊 / 戶籍地址、連絡電話、股利配股之集保帳號、股利配息之銀行帳號等) 變更，除能解決股東須舟車勞頓臨櫃申辦相關股務事務之不便外，未來倘均能以電子化取代紙本書面申辦，亦可減少紙張使用。

金管會期許，透過數位金融科技之持續推動，協助企業落實節能減碳，朝永續政策發展目標繼續邁進。