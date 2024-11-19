電價審議會：明年起 輸配電費率調漲 高壓大戶線路設置費率漲45%
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-19 19:57
經濟部今（19）日召開 113 年第 3 次電價費率審議會，會中決議 114 年度輸配電各項平均費率合計值從每度 0.7210 元調整為 0.8465 元，再生能源綠電直轉供採用「不排碳費率」為每度 0.2658 元，台電有特別給折扣，受影響用戶主要為新設工廠，新費率適用期間為明年 1/1 至 12/31。
經濟部說明，依「輸配電業各項費率計算公式」，輸配電業各項費率包括「輔助服務費」反映採用儲能及抽蓄水力等快速起停資源，用以協助穩定電力系統；「電力調度費」反映電力傳輸過程中的物理性損失成本；「轉供輸電」及「 供配電」費用則是反映傳送電力分攤使用的變電所與線路成本，因近年增加投資強化電網韌性，導致折舊與維護費用提高。故決議 2025 年輔助服務、電力調度、轉供輸電及轉供配電的平均費率（未稅）分別為每度 0.0588 元、0.1726 元、0.2002 元、0.4149 元。
經濟部官員說明，輸配電業各項費率主要是發電業者，如綠電業者透過台電輸電線轉直供，售電給企業才會收取；若是由台電躉購，則無需收取。目前僅有綠電發電業者轉售供給企業，故調升各項費率，主要是綠電業者受影響，但為鼓勵綠電，台電在轉直供費率上有提供折扣。
經濟部表示，前述 4 項費率每年皆會進行檢討調整，本次審議會委員針對台電公司提報成本資料充分討論，並決議輸配電各項平均費率合計值從每度 0.7210 元調整為 0.8465 元，再生能源綠電直轉供採用不排碳費率為每度 0.2658 元，費率適用期間為 114 年 1/1 至 12/31。
另經濟部表示，針對明年至 2027 年線路設置費率，因為該費用多為新建房屋申請用電或產業擴充產能申請增加用電時的一次性收取費用，考量減緩民生影響，「電燈及低壓」不調整，「高壓及特高壓」調漲 45%，整體平均調幅為 24%，受影響用戶主要為新設工廠，線路設置費率調整方案自明年 1/1 起實施，未足額反映部位留待後續年度電價審議會討論。
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