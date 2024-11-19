電價審議會：明年起 輸配電費率調漲 高壓大戶線路設置費率漲45%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-19 19:57

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經濟部今（19）日召開 113 年第 3 次電價費率審議會，會中決議 114 年度輸配電各項平均費率合計值從每度 0.7210 元調整為 0.8465 元，再生能源綠電直轉供採用「不排碳費率」為每度 0.2658 元，台電有特別給折扣，受影響用戶主要為新設工廠，新費率適用期間為明年 1/1 至 12/31。

經濟部說明，依「輸配電業各項費率計算公式」，輸配電業各項費率包括「輔助服務費」反映採用儲能及抽蓄水力等快速起停資源，用以協助穩定電力系統；「電力調度費」反映電力傳輸過程中的物理性損失成本；「轉供輸電」及「 供配電」費用則是反映傳送電力分攤使用的變電所與線路成本，因近年增加投資強化電網韌性，導致折舊與維護費用提高。故決議 2025 年輔助服務、電力調度、轉供輸電及轉供配電的平均費率（未稅）分別為每度 0.0588 元、0.1726 元、0.2002 元、0.4149 元。

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經濟部官員說明，輸配電業各項費率主要是發電業者，如綠電業者透過台電輸電線轉直供，售電給企業才會收取；若是由台電躉購，則無需收取。目前僅有綠電發電業者轉售供給企業，故調升各項費率，主要是綠電業者受影響，但為鼓勵綠電，台電在轉直供費率上有提供折扣。

經濟部表示，前述 4 項費率每年皆會進行檢討調整，本次審議會委員針對台電公司提報成本資料充分討論，並決議輸配電各項平均費率合計值從每度 0.7210 元調整為 0.8465 元，再生能源綠電直轉供採用不排碳費率為每度 0.2658 元，費率適用期間為 114 年 1/1 至 12/31。