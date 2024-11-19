瞄準越南台商！金管會同意中信銀申設平陽、海防辦事處

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-19 17:51

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金管會今 (19) 日拍板，同意中國信託銀行向越南主管機關申請設立平陽及海防 2 家代表人辦事處。

中信銀於越南已設有胡志明市分行及河內代表人辦事處，為協助台商客戶的金融需求，規劃設立平陽及海防 2 家代表人辦事處，以提供當地客戶更為便捷的溝通據點。

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中信銀行現已設有印尼、菲律賓、加拿大、美國、日本及泰國等 6 家子行，香港、九龍、新德里、斯里伯魯德、紐約、東京、胡志明市、新加坡、上海、廣州、廈門及深圳分行等 12 家分行及曼谷、河內、北京、洛杉磯、吉隆坡、雪梨及仰光等 7 家代表人辦事處。

金管會表示，目前共有 15 家銀行於越南分別在胡志明市、河內、同奈等地，設有 1 家子銀行、12 家分行及 16 家代表人辦事處。

不過，越南央行對於外資銀行嚴格管控，中信銀河內代表人辦事處自 2005 年 7 月 4 日獲得金管會核准升格分行後，迄今仍等不到越南當局同意。

就全體國銀來看，銀行局副局長侯立洋指出，目前尚有 11 家申設分行尚未獲得越南當局核准，另外，合庫在越南平陽的代表人辦事處尚未向越南申請升格分行。

侯立洋表示，平陽是靠近胡志明市，屬於南越地區，海防則靠近河內，位處北越地區。銀行業者著眼於平陽算是越南的重點經濟發展的核心區域之一，也是台商的設廠密集地，希望能夠進一步擴展業務。